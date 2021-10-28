"Уходил в себя": Вячеслав Зайцев не справляется с болезнью

В жизни Вячеслава Зайцева наступила черная полоса, как только он узнал о своем диагнозе – болезнь Паркинсона. Конечно, эта новость ошарашила дизайнера точно так же, как и его родственников, коллег и поклонников.
"У Вячеслава Михайловича Зайцева прошлый год был критический. Вячеслав Зайцев находился в уединении, уходил в себя, его посещали депрессивные состояния, из-за этого болезни могли усугубляться. Если человек не справляется со своими задачами в этом воплощении, это приводит к проблемам в карьере, взаимоотношениях, семье", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Фарида Красавкина.
Оказалось, раньше звезде было сложно принять свою новую реальность. Эксперт объяснил, откуда у знаменитости могли возникнуть такие проблемы со здоровьем. Все оказалось не так просто.
"Вячеслав Зайцев имеет подвижную психику, которая с годами может привести к расстройству центральной нервной системы, сюда относится и болезнь Паркинсона. Скорее всего была заложена на генетическом уровне, которая передалась по женской линии", – ответил он на вопрос.
К счастью, жизнь любимца миллионов, по всей видимости, налаживается. Нумеролог дал свой совет, на чем художнику нужно сделать акцент в ближайшее время.
"Желательно Вячеславу Зайцеву обратить внимание на состояние своего сердца, суставов, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Сейчас для него важный год – время сеять семена на будущее", – подытожила Красавкина.
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