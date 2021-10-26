Опешивший Зайцев прервал молчание после слухов о госпитализации: Похоронили заживо!

Прошлой ночью ряд СМИ опубликовали статьи с похожими заголовками. Они сообщили, что кутюрье был экстренно доставлен в одно из лечебных учреждений столицы из-за того, что состояние его здоровья ухудшилось. Якобы он стал чувствовать себя так плохо, что потребовалась консультация профессионалов, после чего знаменитость доставили в клинику.
Публика ахнула. Многие тут же вспомнили, что недавно в Москве должен был пройти первый показ бренда Вячеслава Зайцева после перезапуска. "Возвращение" должно было пройти в раках Недели моды, но внезапно все отменили. Некоторые поклонники тут же подумали, что это могло произойти из-за состояния 83-летнего модельера.
Близкий друг Вячеслава Зайцева рассказал, что самого кутюрье никто даже не предупредил о мероприятии. Вячеслав Михайлович якобы не знал о том, что оно состоится вообще. Николай Головин предположил, что позже "организаторы" осознали, что идея не совсем продумана, а потому оправдали отсутствие легенды тем, что он якобы плохо себя чувствует.
Оказалось, что уже две недели модельер находится в одном из лучших реабилитационных центров России и получает большое удовольствие. Этот факт никак не связан с ухудшением его состояния. Сам кутюрье указал, что чувствует себя нормально. "Еще бы похоронили заживо!" – посмеялся он.
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