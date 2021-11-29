"Из ювелирной коллекции матери": Принц Гарри сделал Маркл роскошный подарок на годовщину

Принц Гарри и Меган Маркл отметили четвертую годовщину свадьбы.

В честь такого знаменательного события наследник престола решил порадовать жену роскошным подарком. Он решил обновить обручальное кольцо герцогини, которое и без того было шикарным. Украшение выполнено из желтого золота, украшено бриллиантами из Ботсваны. "Маленькие бриллианты по обе стороны — из ювелирной коллекции моей матери, чтобы убедиться, что она с нами вместе в этом сумасшедшем путешествии", – рассказывал тогда принц.

Обручальное кольцо приковало множество восторженных взглядов и долго обсуждалось в Сети. Сейчас поклонники заметили, что на пальце Меган измененное украшение: золота стало меньше, а камней – больше. Роскошный подарок во всю красуется на руке герцогини Сассекской, она смело демонстрирует его перед камерами.

Ранее стало известно, что Меган Маркл дала большое интервью о своей жизни до королевской семьи. Многие предположили, что это попытка привлечь к себе внимание. После скандальной исповеди на шоу Опры о монаршей семье заговорили все, слухи не стихали очень долго. Но все имеет конец, историю стали забывать. Герцогиня решила возобновить интерес публики рассказами об актерской карьере и прошлых отношениях. Беседу с Маркл провела американская журналистка Эллен Дедженерис.