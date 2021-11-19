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Шоу-бизнес
Крошку-сына Меган Маркл сплавили из дворца в загон с петухами

Крошку-сына Меган Маркл сплавили из дворца в загон с петухами

Роскошные королевские покои сменились птичьими нечистотами. Меган Маркл отправила двухлетнего сына Арчи в общество петухов.
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Будучи рожденным в королевской семье, маленький наследник принца Гарри и Меган Маркл мог рассчитывать на шикарную жизнь в дворцовых покоях, но его родители решили иначе. Герцог и герцогиня Сассекские не смогли ужиться вместе с монаршей родней и в минувшем году переехали в США, забрав с собой ребенка.

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Меган Маркл нечасто радует поклонников королевской семьи кадрами сына Арчи. Простой народ лишен возможности следить за изменениями во внешности мальчика. Периодически супруга принца Гарри дает понять, что с чадом все в порядке. Недавно она показала снимок мальчика, который опубликовал таблоид Daily Mail.

Малыша запечатлели на камеру со спины на территории поместья в Калифорнии. Вместо богатого убранства и королевских изысков ребенок получил резиновые сапоги и фермерскую корзину. Фактически Арчи сплавили из дворца в загон с петухами. Сына Меган Маркл и принца Гарри сняли в компании пернатых самцов, пока он стоял на земле, окруженный сеткой Рабицей.

Напомним, тайные интриги Меган Маркл рассекретил ее бывший пресс-секретарь Джейсон Кнауф. Звезда прибегала ко лжи, чтобы казаться лучше, чем есть на самом деле. Из-за обнародования скандальных фактов репутация герцогини Сассекской безнадежно испортилась.


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Фото: Pool / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 14:32 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви принца Гарри и Меган Маркл

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