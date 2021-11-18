Потерявшая популярность Маркл вывалила правду о жизни до принца Гарри

После скандального интервью Опре Уинфри, вышедшем весной этого года, о Меган Маркл заговорили буквально все. Однако со временем люди устали от нападок на королевскую семью, и популярность Меган стала падать. Чтобы вновь напомнить о себе, герцогиня согласилась на беседу с американской журналисткой Эллен Дедженерис, которую жена принца Гарри знает уже давно.
Как сообщило издание Mirror, есть надежда на то, что в этот раз Маркл обойдется без обвинений в адрес королевской семьи. Судя по вышедшему трейлеру, речь пойдет о жизни Меган до встречи с принцем Гарри.
Известно, что герцогиня поведала правду о начале своей актерской карьеры. Тогда ей приходилось мотаться по многочисленным прослушиваниями и перебиваться случайными заработками. Лишних денег у начинающей актрисы не было. Меган ездила на старом авто со сломанной дверью и в машину забиралась через багажник.
Также герцогиня объяснила, почему она согласилась на интервью с Дедженерис. Оказывается, женщины познакомились еще в той прошлой жизни. Это произошло в приюте для собак. Тогда Эллен посоветовала Меган взять питомца, и та вняла ее совету. Впоследствии пес Маркл невзлюбил принца Гарри, и женщина оставила питомца в Канаде.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Опра Уинфри открестилась от Меган Маркл после скандального интервью.