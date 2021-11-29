Оголившая грудь Мадонна снесла конкуренток

Мадонна знаменита не только своими песнями, внешним видом и талантом, но и эпатажным поведением. Певица, действительно, не редко шокирует своих поклонников. Они обожают все, что делает их кумир, даже если иногда это вызывает множество вопросов.
Так, на днях американка выложила серию фотографий, которая просто взорвала интернет. Дело в том, что на снимках артистка предстала практически без одежды. На некоторых кадрах она оголила интимные части тела.
"Правильно поданная сексуальность является качеством лидера", – начала свои размышления Анна Девятка.
Психолог искренне убежден, некоторые работы фотографов сделают "презентабельным" любое тело. Совершенно не важно, в каком возрасте будет человек, он может выглядеть привлекательно.
"Есть эстетика фотографии, которая помогает показать любое тело красиво. Это помогает человеку принимать самого себя, любить свое тело, даже если оно не совершенно. Более того, Мадонна выигрывает конкуренцию у женщин своего возраста, поэтому может гордиться своим телом, и это одна из ее побед в жизни", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.
Врач даже нашел причину, по которой, возможно, исполнительница решилась поделиться с публикой такими откровенными кадрами. Оказалось, все очень просто.
"С точки зрения пиара фото очень привлекательны – все снова про Мадонну заговорили", – подытожила Анна.