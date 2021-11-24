"Портят праздник": Слившую новогоднее шоу до показа Валерию освистали

Валерия поделилась роликом со съемок.

Певица, как и многие другие звезды, задействована в подготовке новогодних программ, съемки которых идут полным ходом. Валерия поделилась видео с кусочком выступления и отметила, что гости сидят в масках и снимают их только на время съемок.

Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые поблагодарили артистку за новогоднее настроение, другие же буквально освистали ее за то, что она "слила" еще не вышедшее шоу.

"У артистов праздник за деньги. А у детей его отобрали бесстыжие", "Вы как всегда прекрасны, очень красивое платье", "Сами поем, сами себе хлопаем", "Почти новогоднее настроение. Благодаря Валерии", "Съемочный процесс тоже интересно смотреть. Жду с нетерпением новый год!", "Да Маски портят праздник", "Никакого сюрприза на Новый год. Зачем вы все выкладываете артисты", "Тут не только у Валерии, но и у других артистов бекстейжи. И уже интриги нет", - написали комментаторы.

Валерия поспешила успокоить поклонников, отметив, что показывают они совсем маленькую часть того шоу, которое выйдет в эфир.

Ранее Валерия удивила поклонников своим внешним видом. Артистка выступала на памятном концерте Леонида Дербенева. Ее образ показался зрителям пугающим, они увидели заплаканное лицо и болезненную бледность.