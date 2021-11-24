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Шоу-бизнес
"Портят праздник": Слившую новогоднее шоу до показа Валерию освистали

"Портят праздник": Слившую новогоднее шоу до показа Валерию освистали

Валерия поделилась роликом со съемок.
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Певица, как и многие другие звезды, задействована в подготовке новогодних программ, съемки которых идут полным ходом. Валерия поделилась видео с кусочком выступления и отметила, что гости сидят в масках и снимают их только на время съемок.

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Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые поблагодарили артистку за новогоднее настроение, другие же буквально освистали ее за то, что она "слила" еще не вышедшее шоу.

"У артистов праздник за деньги. А у детей его отобрали бесстыжие", "Вы как всегда прекрасны, очень красивое платье", "Сами поем, сами себе хлопаем", "Почти новогоднее настроение. Благодаря Валерии", "Съемочный процесс тоже интересно смотреть. Жду с нетерпением новый год!", "Да Маски портят праздник", "Никакого сюрприза на Новый год. Зачем вы все выкладываете артисты", "Тут не только у Валерии, но и у других артистов бекстейжи. И уже интриги нет", - написали комментаторы.

Валерия поспешила успокоить поклонников, отметив, что показывают они совсем маленькую часть того шоу, которое выйдет в эфир.

Ранее Валерия удивила поклонников своим внешним видом. Артистка выступала на памятном концерте Леонида Дербенева. Ее образ показался зрителям пугающим, они увидели заплаканное лицо и болезненную бледность.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
24 ноября 2021, 15:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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