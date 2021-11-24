Морщинистого Галкина сравнили с Леонтьевым: Стал бабкиным дедом

В последнее время Алла Пугачева получает все больше комплиментов от поклонников. Многие убеждены, что с каждым годом Примадонна выглядит все лучше.

Сегодня сложно удивить кого-то большой разницей в возрасте, когда речь идет о любовных отношениях. При этом некоторые до сих пор не могут смириться с тем, что Максим Галкин счастлив в браке, они вместе с женой воспитывают детей и чувствуют себя прекрасно. В Сети до сих пор ежедневно звучат оскорбительные насмешки, но пара просто игнорирует все происходящее.

После нескольких выходов Аллы Пугачевой в свет все вдруг осознали, насколько хорошо выглядит знаменитость. На многих кадрах невозможно даже подумать о том, что их с супругом разделяют почти 25 лет жизни. Однако накануне Галкин опубликовал видео, на котором заснял свое лицо крайне близко.

Мнения публики разделились. Некоторые принялись тут же искать недостатки и отметили, что пародист якобы постарел, на его лице можно увидеть мелкие морщины. "Почему вечно неухоженный вид", "На Леонтьева похож", "Ой, Макс, уколоться бы, а то все в морщинах", "Стал бабкиным дедом", – раскритиковали Максима Галкина в комментариях.

Поклонники знаменитости тут же набросились на недоброжелателей. К счастью, позитивных комментариев под роликом оказалось намного больше. "Хорош, нет сил", "Как при таком ритме жизни сохранить такой блеск в глазах", "Вы просто потрясный! Такой позитив", "Хочется долго смотреть. Красавчик", "Макс, ты просто даришь свет. Очень красивый", – восхитились обожатели.