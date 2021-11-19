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Шоу-бизнес
Женщины в жизни Максима Галкина: что известно о его романах до встречи с Пугачевой

Женщины в жизни Максима Галкина: что известно о его романах до встречи с Пугачевой

О личной жизни шоумена до встречи с Аллой Пугачевой известно не так много
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Максим Галкин и Алла Пугачева являются одной из самых прочных звездных пар. Прославленные супруги женаты уже 10 лет, но их любовные отношения начались еще в 2001 году. Бурную личную жизнь Примадонны до встречи с шоуменом обсуждали многие годы. Однако про прошлые романы ее супруга известно мало – многие поклонники даже не слышали о других возлюбленных Галкина.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Первые любовные отношения юмориста начались задолго до его популярности. В школьные годы комик встречался с одноклассницей Юлией Бусиль. Девушка была без ума и от Галкина, и от его чувства юмора, которое он демонстрировал прямо на уроках. Однако вместе с выпускным закончились не только посиделки возлюбленных за одной партой, но и их роман. Пути Максима и Юлии разошлись – об этих отношениях супруга Аллы Борисовны стало известно только спустя долгие годы.

В 2001 году 25-летний комик появился на церемонии вручения премии ТЭФИ вместе с дамой. Позже снимки, где шоумен идет с ведущей Анастасией Чернобровиной, держась за руки, привлекли внимание общественности. Несмотря на то, что звезды не появлялись в обществе официально как пара, многих поклонников интересовало, есть ли между ними романтические чувства на самом деле.

Галкин и Чернобровина познакомились в 2000 году во время работы – они были ведущими мероприятий в концертном зале "Россия". Однако даже после совместного появления на церемонии вручения премий Максим и Анастасия говорили о своих отношениях весьма завуалированно. Ведущая заявляла, что они вместе выбирали наряды, и отмечала – ни она, ни шоумен еще до конца не знают, что между ними происходит. А Галкин отвечал, что его появление с Чернобровиной на ТЭФИ не является чем-то особенным. Несмотря на это, общественность верила в союз звезд и даже рассчитывала увидеть их свадьбу. Однако вскоре все точки над i расставила Алла Борисовна.

По слухам, Примадонна подошла к Чернобровиной на одном из сборных концертов. Рассказывают, что певица прямо спросила у ведущей об отношениях с Галкиным, и отметила, что она ревнива. Чем закончился этот разговор – неизвестно, однако больше Максим и Анастасия не появлялись на мероприятиях вместе.

Завеса тайны приоткрылась поклонникам только спустя несколько лет. Чернобровина заявила, что между ней и Галкиным не было серьезных романтических отношений. По ее словам, они с шоуменом тесно общались, но его ухаживания не воспринимались ею всерьез.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
19 ноября 2021, 12:25 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
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