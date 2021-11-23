За дело взялись юристы: что ждет обгоревшую Хлебникову после больницы

Марина Хлебника все еще находится в больнице после жуткого пожара. Адвокат Тимур Матвеев рассказал, что может ждать певицу после.

Почти неделю назад Марина Хлебникова попала в страшный пожар. Сейчас певица находится в больнице. Россияне сильно переживали за артистку, когда узнали, что она получила серьезные ожоги и впала в кому. Сейчас исполнительница находится в сознании.

Врачи продолжают свою работу. Также за дело взялись еще и юристы. По одной из версий, пожар произошел из-за того, что Хлебникова уснула с сигаретой в руках. Также есть информация о том, что врачи обнаружили алкоголь в организме Хлебниковой.

"Действительно, есть две версии пожара. Одна из них, что она в состоянии опьянения уснула с сигаретой и соответственно, загорелась кровать. И вторая – неисправность электропроводки", – подтвердил слова Тимур Матвеев.

Некоторые стали переживать, ждет ли звезду какое-то наказание после того, как она покинет стены больницы. Ведь если первая версия подтвердится, то виновной останется сама Хлебникова.

"На самом деле, думаю, что Хлебникова ни к какой ответственности не будет привлечена, поскольку вред причинен только ее имуществу. Слава богу, никто не погиб", – объяснил адвокат.

Однако юрист также высказался о том, что могло бы ждать певицу, если все-таки сигарета стала бы причиной страшных событий. Конечно, в таком случае, ей пришлось бы отвечать за все.

"Если бы в результате этого пожара погибли бы люди и было установлено, что Хлебникова уснула с сигаретой в состоянии опьянения, тогда она могла быть привлечена к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ. Если имущество иных пострадало и будет установлено, что она является виновницей пожара, то, действительно, она будет нести гражданско-правовую ответственность в виде взыскания с нее ущерба от пожара", – подытожил эксперт.