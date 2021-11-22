"В луже собственной блевотины": кто устроил пожар в доме Хлебниковой

Каждый день все новые и новые подробности появляются в истории Марины Хлебниковой и пожар. Психолог Михаил Хорс рассказал, как мог повлиять алкоголь.

В четверг россиян шокировала новость о том, что Марина Хлебникова попала в страшный пожар, в котором получила ожоги и была госпитализирована. Позже стало известно, что певица впала в кому и ее подключили к аппарату ИВЛ. Все эти дни идут споры, произошел ли пожар из-за алкоголя и сигареты артистки или причина кроется в другом.

"Алкоголь – это нейротоксин, который на нервные клетки наши сильно действует, отсюда и измененные состояния. Как мы знаем, один из эффектов спирта, который находится в любом алкогольном напитке, он ослабляет контроль поведения человека, отсюда и засыпания с сигаретой. Во-вторых, он ослабляет функцию испытывания боли – нервные клетки находятся в угнетенном состоянии и они не так ярко нам сообщают о боли. Алкоголики и замерзают, и горят", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Михаил Хорс.

Напомним, что не так давно правоохранительные органы сообщили о том, что эпицентром пожара стала кровать исполнительницы. Предполагается, что она уснула с непотушенной сигаретой. Пока представители звезды информацию на этот счет не давали.

"Неважно, сколько человек пьет, он уже алкоголик. Количество алкоголя – это вопрос стадии алкоголизма. Есть ранние стадии, когда кажется, что все под контролем. Но есть люди, которые пострадали от алкоголя. Все люди, которые в луже собственной блевотины лежат, или попали в аварию из-за алкоголя – все прошли через ранние (стадии – Прим.ред.), когда кажется, что все под контролем", – высказался врач.