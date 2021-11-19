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Шоу-бизнес
Заговорившая о серьезной проблеме Джоли показала уникальное фото сына

Заговорившая о серьезной проблеме Джоли показала уникальное фото сына

Анджелина Джоли опубликовала архивный кадр со своим старшим наследником.
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Голливудская актриса, известная своей активной жизненной позицией, теперь решила привлечь внимание общественности к острой экологической проблеме. Анджелина Джоли в своем инстаграм-аккаунте рассказала о недавно запущенной акции по учету растений и животных Камбоджи, находящихся под угрозой исчезновения.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Говоря о столь серьезной проблеме, артистка среди прочего опубликовала архивное фото, на котором запечатлена она сама вместе с маленьким Мэддоксом. Именно в Камбодже Джоли 20 лет назад встретила мальчика, который впоследствии стал ее страшим сыном.

В начале нулевых актриса отправилась в Камбоджу на очередные съемки. Тогда знаменитость была поражена тем, как много в этой стране детей-сирот, которые живут в приютах с ужасными условиями. В одном из детдомов Анджелина увидела мальчика, которого потом усыновила.

На фото, появившемся в инстаграм-аккаунте звезды, Джоли держит на руках ребенка, которому на вид не больше пары лет. Этот снимок раньше не публиковался, поэтому его можно считать поистине уникальным.

Напомним, что после того, как Джоли встретила Питта, актер тоже усыновил мальчика и стал ему настоящим отцом. Несколько лет назад между Брэдом и Мэддоксом произошла ссора, после которой они перестали общаться.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анджелину Джоли сняли на свидании с бывшим мужем.

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Фото: Steve Vas via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 06:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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