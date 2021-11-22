Режиссер Степченко рассказал о предчувствиях Руслановой перед смертью

Кинодеятель поделился случаем, который произошел с артисткой во время съемок восемь лет назад. По его словам, в какой-то момент вся группа жила в замке. Нина Русланова тоже должна была там жить, но она отказалась, увидев это место.
Актриса заявила, что не будет находиться в замке, потому что там "плохая аура". Ее коллеги сильно удивились такому заявлению. Режиссер отметил, что у звезды было очень четкое восприятие того места. На самом деле в замке был склеп с захоронениями. Каким-то образом Нина Русланова это почувствовала.
Степченко сравнил Нину Русланову в работе с ураганом и локомотивом. Ее талант было сложно не заметить и переоценить.
Напомним, знаменитость скончалась 21 ноября. Актриса умерла от последствий коронавируса в больнице, через десять дней после госпитализации. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах "Короткие встречи", "Вий", "Собачье сердце" и многим другим.
Известно, что у народной артистки России были серьезные проблемы со здоровьем. Она дважды перенесла инсульт. Примечательно, что даже после инсульта Нина Русланова продолжала работать.