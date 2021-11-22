"Ничего не чувствуешь": бывшая солистка группы "Мираж" перенесла серьезную операцию

Бывшая солистка группы "Мираж" долгое время страдала от избыточного веса. Победить его не удавалось ни диетами, ни спортом. Тогда Маргарита Суханкина пошла на радикальные меры. И не пожалела.
Бывшая солистка группы "Мираж" решилась на серьезную операцию по шунтированию желудка. Через девять месяцев после этого Суханкина похудела аж на 30 кг. Изначально ее вес составлял сто килограммов.
Певица призналась, что диеты помогали ей, но так было исключительно до 40 лет. Потом она резко начала полнеть, и вес остановить было невозможно. Суханкина комфортно себя ощущает в весе 70 килограммов, в котором сейчас и пребывает.
Решение сделать операцию Суханкина приняла после общения с комиком Александром Морозовым, который тоже перенес эту операцию.
Хирургическое вмешательство длится час, рассказала Суханкина. "Ничего не чувствуешь", – отметила она. Хирург ушивает часть желудка, который отвечает за усваивание каких-либо жиров.
Певица призналась, что ей тяжело было жить с таким огромным весом. Трудно было ходить, наклоняться и выполнять любую работу. Теперь жизнь стала намного качественнее.