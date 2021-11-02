"Асексуально!": Соседов высказался о бесстыдной голой провокации с участием 59-летней Спиваковой

Вообще, Соседов предпочитает театр классический. Типа того, что был во МХАТе имени Горького в бытность там Татьяны Дорониной. "Я не хочу никаких "современных" театров! – пояснил он. – Я хочу старый классический русский театр со старой театральной школой и культурой! При Боякове я уже не ходил, потому что понимал, ЧТО я там увижу. Мне нравились принципы и истовая убежденность Дорониной. Я всегда был восхищён её статью и манерами".
Именно по этой причине театр Кирилла Серебренникова не близок своей системой ценностей Сергею Соседову. "Туда можно изредка заходить – так, для общего самооживляжа. Но это не мой театр", – объяснил критик.
"Помню, смотрел "Машину Мюллер" и был поражен, как асексуально выглядят там голые тела, – возмущается он. – Если бы не прекрасная игра Сати Спиваковой, я бы ушел оттуда через полчаса. Она там проговаривает без запинки такие сложные массивы текста, что диву даешься. Только от Сати шла в зал энергия".
Текст, правда, сложный.В основе спектакля – пьесы малоизвестного в России немецкого драматурга и режиссера Хайнера Мюллера "Гамлет-машина" и "Квартет", а также его письма и дневники.
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