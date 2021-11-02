"Асексуально!": Соседов высказался о бесстыдной голой провокации с участием 59-летней Спиваковой

Когда 4 марта 2016 года в столичном "Гоголь-центра" прошла премьера спектакля Кирилла Серебренникова "Машина Мюллер", то грянул скандал. Оказалось, что артисты играют там полностью голые. Вот что написал тогда один из критиков: "Гурьба совершенно обнаженных леди и джентльменов шастает по сцене туда-сюда, периодически пыхтя и потея. Все вместе они – единый плотский трансформер, превращающийся по необходимости то в живую мебель, то в бригаду ОМОНа, то в скульптурные композиции". Оценил эту бесстыдную голую провокацию и критик Сергей Соседов.

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