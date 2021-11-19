Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей

Этим вечером Николай Басков посетил праздничное мероприятие в честь Дня рождения телеканала "Муз-ТВ".

Популярнейшему в нашей стране музыкальному каналу исполнилось 25 лет, и на посвященном этому событию празднике собрались многочисленные звезды российского шоу-бизнеса. Появился на юбилее и Николай Басков – он открыл праздник своим хитом "Твой день рождения".

После блистательного выступления знаменитый блондин отправился в красиво декорированную фото-зону, где его уже с нетерпением ждали приготовившие камеры репортеры. Там с Николаем Басковым неожиданно произошло несчастье.

Дело в том, что артист решил присесть на декорации, сделанные в виде светящихся цифр 25, что символизирует возраст канала. Однако хрупкая пластиковая конструкция не выдержала веса и рухнула вместе с артистом. От неожиданности мужчина немного испугался и даже схватился за сердце, но быстро пришел в себя.

"Все, я не буду больше фотографироваться!" – весело заявил исполнитель, вставая с пола.

К исполнителю тут же подбежал сотрудник, который помог ему подняться и разобрался с неустойчивыми декорациями. К счастью для Николая Баскова, каких-либо травм удалось избежать, и дело ограничилось всего лишь небольшим конфузом.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о другом веселом казусе, который произошел с Николаем Басковым прямо на сцене.