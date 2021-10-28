"Чувствую, что горячо!": оконфузившийся Басков обоссался прямо на сцене

По правилам проекта две звезды рассказывают друг другу невероятные истории из своей жизни. Цель каждого – отгадать, правда история или ложь. За правильный ответ участник получает очко. Выиграет тот, кто наберет больше очков.
Соревноваться во лжи пришел и Николай Басков. Певец виртуозно врал, и порой трудно было понять, правдива эта история или ложь. Но несколько реальных историй из жизни артиста впечатлили Галкина.
"Когда я учился в Гнесинке, на первом курсе у нас был такой предмет, как оперное искусство, – вспоминает Басков. – Мне было 18 лет. Первый мой спектакль был "Евгений Онегин", я дебютировал в образе Ленского. Волнение было страшное".
"Я начинаю петь (распевает): "Мадам, я на себя взял смелость, привези приятеля, рекомендую вам Онегин, мой сосед". Пауза, беру дыхание, и ...я обоссался. Чувствую, что горячо. А я в старинном костюме, с париком. После этого случая сцена будто приняла меня", – шокировал певец.
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