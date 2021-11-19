Предстоит реабилитация: пережившего страшное Серова отпустили домой

67-летний Александр Серов наконец справился с тяжелой болезнью.

За здоровье популярного артиста долгое время переживали его многочисленные друзья, коллеги и поклонники. Мужчина попал в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией еще в начале октября. В какой-то момент появилась информация о том, что легкие звездного пациента поражены более, чем на 75% – мужчине пришлось пережить страшное. Медики усиленно боролись за жизнь и здоровье Александра Серова, и теперь появились хорошие новости.

Сегодня телеграм-канал "112" сообщил, что 67-летнего мужчину отпустили домой после того, как он провел в больнице больше месяца. Артист окончательно избавился от вируса, однако ему еще предстоит серьезная реабилитация после тяжелой болезни. Судя по всему, все необходимые для этого процедуры певец сможет проходить дома.

По информации СМИ, течение ковида у знаменитости было осложнено из-за наличия у Серова сахарного диабета. В какой-то момент у Александра Николаевича возникли проблемы с передвижением. Вероятно, по этим причинам медики настаивали на том, чтобы артист оставался в больнице даже после того, как его ПЦР-тест уже показывал отрицательный результат.

Ранее "Дни.ру" писали о причинах тяжелого состояния зараженного Александра Серова.