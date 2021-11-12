Всплыли сенсационные данные о состоянии зараженного Серова: Стабильно плохо

67-летний артист уже второй месяц борется с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Поклонники активно интересуются состоянием знаменитости.

Первое время об Александре Серове не было никаких новостей. Ситуация крайне напрягала почитателей его творчества, а потому они тут же принялись писать наследнице звезды, Мишель. Восходящая звезда долгое время игнорировала все сообщения и продолжала выкладывать детали своей жизни и творчества.

В какой-то момент на связь вышел Игорь Крутой, который сообщил, что его друг находится в больнице. Позднее он отметил, что долго уговаривал его сделать прививку, но он не успел. Накануне композитор выложил новый пост. Он опубликовал одну из песен, которую написал для артиста.

Игорь Яковлевич указал, что, к счастью, сейчас опасность уже миновала, а потому переживать публике больше не стоит. Музыкант идет на поправку и постепенно разбирается с последствиями злосчастного вируса. Свой комментарий дал и коллега Александра Николаевича.

По его словам, несколько недель состояние артиста врачи описывали как "стабильно плохо". При этом он подчеркнул, что от сообщения СМИ его волосы вставали дыбом. Журналисты писали, что Алесандр Серов якобы был подключен к ИВЛ и ЭКМО, но ничего подобного не было. Еще в прошлом месяце из реанимации его перевели в обычную палату. Сейчас прогнозы звучат исключительно радостно.