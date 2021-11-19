Оторвали голову и разорвали внутренности: с Бондарчук случилось страшное

Наталья Бондарчук вместе с соседями написали заявление в прокуратуру после зверской расправы.

Заслуженная артистка РСФСР 71-летняя Наталья Бондарчук столкнулась со страшной бедой. Соседские алабаи, которые живут неподалеку от ее дома, держат в страхе всю деревню. Актриса вместе с соседями решили не терпеть больше и написали заявление в надзорные органы. Последней каплей терпения стала страшная трагедия.

Агрессивные соседские животные отгрызли голову маленькой собачке прямо на глазах у ее хозяйки. Инцидент произошел в подмосковной деревне Новодарьино Одинцовского района, где и находится дом семейства Бондарчук.

По словам хозяина маленькой дворняжки Жужи ставшей жертвой страшных алабаев, они оторвали ей голову и разорвали внутренности. При этом отогнать собак было нереально. Они отстали только, когда убили животное.

По словам актрисы и ее соседей, злые собаки вырыли подкоп под забором хозяев и регулярно выбегают на улицу. В результате из-за этого и случилась беда. Бондарчук уверена, что таким животным нужен должный уход, которого им не оказывают. Вот они и стали неуправляемыми монстрами.



Беспокойство вызывает тот факт, что в поселке живет много семей с детьми, и агрессивные животные могут однажды так же наброситься на ребенка.