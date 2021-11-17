Герцогиня Сассекская подставила под удар свою репутацию. Меган Маркл придумала хитроумный план.

Супруга принца Гарри объявила войну британскому изданию Mail On Sunday из-за нарушения авторских прав и выиграла первый суд против него, однако враждебное поведение негативно повлияло на ее имидж. В ходе расследования выяснились непрезентабельные факты о поведении Меган Маркл, которые могут окончательно и бесповоротно погубить ее доброе имя.

Бывший сотрудник герцогини Джейсон Кнауф дал шокирующие показания, согласно которым женщина пошла на подлую ложь. В первую очередь выяснилось, что Меган Маркл манипулировала отцовскими чувствами, чтобы выставить себя в благовидном свете перед обществом.

Ранее она отправила родителю от своего имени душераздирающее обращение, где признавалась ему в любви и просила перестать терроризировать. Оказалось, что текст она переписала с черновика, который составил ее пресс-секретарь, допуская лукавство и манерность. Меган Маркл заранее знала, что послание будет обнародовано, поэтому разрешила сотруднику пренебрегать истиной, чтобы ее репутация не пострадала.

Также стало известно, что герцогиня Сассекская лукавила, когда утверждала, что книга "Обретая свободу" напрямую с ней никак не связана. Джейсон Кнауф рассекретил это вранье. По его словам, Меган Маркл специально давала ему указания, чтобы он передавал авторам книги ту информацию, которую она захочет.

Вследствие этих двух сенсационных разоблачений супруга принца Гарри попала в неблаговидное положение. Известный комментатор королевской семьи Анджела Моллард проанализировала ситуацию и сделала вывод, что Меган Маркл обрекла себя на проблемы. "Некоторые обозреватели говорят, что это действительно крах авторитета", — поделилась информацией эксперт.