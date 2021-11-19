"Начинают оспаривать": Малафеевых ждет дележка имущества

Вячеслав и Екатерина Малафеевы были очень красивой парой на протяжении девяти лет. Они воспитывали общего сына Алекса и старших детей футболиста от первого брака Ксюшу и Максима. Напомним, что около десяти лет назад их мама разбилась в автокатастрофе.
Совсем недавно спортсмен сообщил, что разводится со своей супругой. За пару месяцев до этого красотка писала подписчикам о том, что они с мужем решили взять паузу в отношениях. Видимо, им не получилось пережить кризис.
"С учетом наличия брачного соглашения, естественно, при определении, кому что достанется из общего имущества, суд будет руководствоваться брачным соглашением, если ни одна из сторон его не оспорит", – ответил Тимур Матвеев на вопрос о том, что же произойдет с имуществом Малафеевых.
Конечно, бывают разные случаи, когда даже брачный договор не помогает решить все тихо, мирно и без скандалов. Некоторые пытаются забрать себе после расставания как можно больше: машину, квартиру и бизнесы.
"Такая ситуация типичная. Бывают, заключают соглашения брачные, а потом начинают говорить, что все условия были несправедливые и начинают его оспаривать. Если все-таки суд признает брачный договор недействительным, то тогда имущество делится в равных долях", – подытожил эксперт.
Напомним, что сами Вячеслав и Екатерина пока никак этот вопрос не комментировали. Неизвестно, будет ли кто-то из них оспаривать договор или нет.