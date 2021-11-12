Изувеченная Чехова разрыдалась на публике: Меня избил возлюбленный

43-летняя Анфиса Чехова продолжает шокировать поклонников. На этот раз она заговорила о личном.

Недавно знаменитость рассказала, что семь лет назад весила 100 килограммов, но похудеть никак не могла. Тогда, чтобы оставаться на волне, она постоянно обрабатывала свои фото. Она не могла допустить, чтобы публика осознала, что у нее есть лишний вес. Поклонники поддержали кумира и отметили, что любят артистку такой, какая она есть.

Однако накануне Анфиса Чехова сумела поразить всех еще сильнее. Она рассказала о домашнем насилии, которому подверглась. Тогда она была влюблена, а он обещал дать ей все необходимое. В то время она ушла с работы, денег не было, как и никаких дальнейших планов.

"Меня избил возлюбленный", – сообщила знаменитость. Она указала, что все ее лицо было изувечено, а внутри она была убита. Анфиса никак не могла понять, как человек, который обещал любить ее и обеспечивать всем необходимым, мог так безжалостно поступить. Тогда она пошла к психологу, чтобы прийти в себя. Так начался ее долгий путь к себе.

Имеющиеся средства быстро закончились, а больше проектов в тот момент не было. Специалист отказался заниматься с ней бесплатно из-за того, что рассматривал ситуацию в другой плоскости. Во время рассказа Анфиса Чехова не смогла сдержать слезы. Поклонники прониклись историей.

