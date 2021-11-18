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Шоу-бизнес
Ограничение свободы: Кабаеву спустили с небес на землю

Ограничение свободы: Кабаеву спустили с небес на землю

Тюрьма – место, которое меняет жизнь виновного и его близкого окружения. Психолог Юлия Свиридова рассказала о чувствах и переживаниях Кабаевой.
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Два года назад жизнь Александры Кабаевой поделилась на "до" и "после". Дело в том, что ее теперь уже бывшего мужа Александра Липового обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и назначили наказание в виде лишения свободы на два года. Тогда брюнетка узнала о беременности и через девять месяцев родила сына Демида.

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Девушка тешила себя надеждами, что после возвращения супруга все наладится и тот будет носить ее на руках. После освобождения блогеру пришлось терпеть выходки мужа, но в результате пара рассталась.

"Зачем Александра жертвовала многим ради своего мужа? Скорее всего, это некие инвестиции. Когда мы жертвуем многим ради кого-то, когда нас не просят этого делать, мы как бы автоматом человека загоняем в долженствование: "Я такая молодец, я годы жизни отдала, а ты мне за это теперь должен". А он не просил жертвовать, это выбор Александры", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Юлия Свиридова.

Эксперт уверяет, что такое поведение говорит лишь о неуверенности молодой мамы. Когда мы жертвуем, мы возвышаемся над этим человеком, спасаем его. У нас возникает образ собственной божественности.

"Разочарование – прекрасное чувство, которое возвращает в реальность из фантазий", – высказался психолог.

Юлия Свиридова говорит о том, что тюрьма никак не могла изменить человека в лучшую сторону. Любой, кто туда попадает, становится жестче.

"Это сложный жизненный этап – ограничение свободы. Поэтому скорее изменения связаны с внутренним истощением, а не с тем, что у него чувства поменялись. Сложно представить, что сидя в тюрьме, человек будет нежен, ласков", – подытожила она.

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Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 11:26 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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