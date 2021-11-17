Пышногрудая Бледанс взбудоражила народ видом в купальнике: Как горячо

Эвелина Бледанс отдыхает в солнечной Турции и охотно делится кадрами из отпуска.

Сегодня актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте свежее видео, в начале которого она появилась в красном раздельном купальнике. 52-летняя звезда запечатлела себя на пляже, гордо продемонстрировав пышную грудь, тонкую талию и стройные ноги. Великолепная фигура Эвелины Бледанс сразу взбудоражила народ.

Восхищенные фолловеры оставили знаменитости множество комплиментов, ведь выглядеть так в ее возрасте сможет далеко не каждая.

"Реально фигура 20летней," (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Красавица! Молодец!!!!", "Вот это фигура обалдеть просто", "Секси", "Эвелина, выглядите шикарно", "Ухх как горячо, звоните пожарным," – написали возбужденные пользователи.



Сама Бледанс отметила в посте, что сегодня день черной кошки. Сходство с этим грациозным животным актриса ощущает очень сильно. Многие подписчики согласились с ней, найдя в женщине кошачье изящество и независимость.

Напомним, что совсем недавно Эвелина побывала на Кавказе. Артистка призналась, что край горцев открылся ей с очень разных сторон. Среди прочего в своих видеозаметках с Кавказа раскрепощенная брюнетка показала танец с мускулистым стриптизером, после чего Эвелину Бледанс буквально закидали камнями за разврат.