"Разбил мое сердце": Маркл сделала шокирующее признание

В британской прессе появилось письмо герцогини Сассекской, в котором она обратилась к отцу после скандала. Графологи проанализировали послание Меган Маркл.

На прошлой неделе близкие друзья бывшей актрисы сообщили о том, что королевская особа пережила эмоциональный срыв из-за скандала с отцом. Они были всерьез обеспокоены тем, что стресс может повлиять на здоровье Меган Маркл и ее будущего ребенка. Недавно в Сети появился текст письма, в котором она обратилась к своему родственнику.

"Папа, я пишу это письмо с болью в сердце. Я не понимаю, почему ты решил выбрать такой путь и намеренно закрыл глаза на ту боль, которую нам причинил. Твои действия разбили мое сердце на миллионы осколков. Ты специально скрываешь от журналистов правду, как будто кто-то тобой управляет. Какие-то вещи я никогда не пойму", – начала свое послание герцогиня.

Супруга принца Гарри отметила, что всегда любила и защищала отца, предлагала ему финансовую помощь, когда он испытывал проблемы со здоровьем. За несколько дней до свадьбы таблоиды распространили слухи о том, что Томас пережил сердечный приступ, и бывшая актриса сразу позвонила родственнику. Она умоляла, чтобы он принял помощь, но мужчина прекратил говорить с ней по телефону и предпочел дать комментарии репортерам.

Королевская особа попросила Томаса "перестать лгать журналистам" и "позволить жить спокойно". "Мы всегда поддерживали и защищали тебя, и ты прекрасно об этом знаешь. Гарри всегда был добр к тебе, поэтому твои нападки на него стали для меня настоящим ударом. По неизвестной причине ты продолжаешь выдумывать плохие истории и все глубже погружаешься в паутину, которую создал сам", – заявила Меган Маркл.

Эксперт Эмма Бах изучила почерк герцогини. По ее мнению, бывшая актриса является очень осторожным человеком. И в то же время она эгоистка, которая любит внимание публики. "Наклон ее почерка указывает на то, что перед нами настоящий стратег. Эта женщина точно знает, чего хочет. Она догадывается, что о ней думают в мире. В то же время герцогиня часто испытывает тревогу – об этом говорят скачущие буквы", – пояснила графолог.

Другой специалист Трейси Труселль считает, что супруга принца Гарри вложила в это послание свои истинные чувства и мысли. Эксперт уверена, что произошедшие события действительно серьезно повлияли на нее. "Ее письмо выглядит искусственным. Это говорит о том, что Меган Маркл уязвима и вынуждена скрывать от окружающих боль, которую ей причинил близкий человек. Кроме того, она перфекционистка", - уточнила специалист.