"Что вытворяет дед": Вызывающие телодвижения Костюшкина взбудоражили народ

Стас Костюшкин не перестает удивлять фанатов своим эпатажным поведением.

Артист не привык стесняться в выражениях и поступках, поклонники уже привыкли к его выходкам и с нетерпением ждут нового представления. Недавно Костюшкин поразил публику стриптизом на федеральном канале в эфире программы "Шоумаскгоон". Теперь Стас решил поделиться своими спортивным успехами.

В своем блоге певец опубликовал видео, в котором выполняет упражнение в спортзале. "Вот вам простое упражнение на пресс", – написал певец. Очевидно, простыми данные телодвижения кажутся только самому Костюшкину. Он буквально бросил подписчикам вызов своими атлетическими успехами.

"Ну очень простое упражнение!", "Это простое?", "Спасибо, что предупредили, что упражнение "простое" я уже от просмотра напряглась", "Это очень сложно делать", "Что вытворяет дед" – скажут завистники (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не могли унять сарказм комментаторы.

Напомним, в прошлом выпуске программы "Шоумаскгоон" Стас Костюшкин предстал в образе Артура Пирожкова, оголив накачанный пресс. Эта ситуация не смогла ускользнуть от глаз прессы и поклонников. Статья "Дни.ру" о передаче так запала в душу артисту, что он даже выложил скриншот в свой "Инстаграм", подписав, что ему "скоро дадут народного артиста".