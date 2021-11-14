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Шоу-бизнес
Прилюдно оголивший накаченный торс Костюшкин возбудил народ

Прилюдно оголивший накаченный торс Костюшкин возбудил народ

Стас Костюшкин получил в народе звание самого эпатажного участника проекта "Шоумаскгоон" на НТВ.
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Экс-солист группы "Чай вдвоем" решил попробовать себя в новом амплуа. Артист принимает участие в шоу перевоплощений. В новом выпуске Стас решил продемонстрировать стриптиз. Такой номер шокировал абсолютно всех, кто присутствовал в зале.

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 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Члены жюри сошлись на том, что принудительно посмотрели мужской стриптиз. Некоторые даже признались, что получили травму. Выступление Костюшкина оценили невысоко, он набрал меньше всех баллов и оказался на последней строчке рейтинга.

Однако подписчики блога певца с членами жюри не согласны. Стас выложил фото с выступления, где его торс виден во всей красе. Поклонники были взбудоражены видом 50-летнего артиста. "Стас, вы украшение этого проекта. И визуально, и вокально, и словесно", "Ого тело", "Вы в офигенной форме", "Фигурка супер!", С трепетом жду, что Вы снимите в последнем выпуске (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаоры.

Ранее Стас Костюшкин поразил народ стихотворение про коронавирус собственного сочинения. Шедевр певец выложил после извести о нерабочих днях до 7 ноября. В рифму артист рассказал, что ситуация его огорчила.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
14 ноября 2021, 13:51 Источник: "Шоумаскгоон" ✓ Надежный источник
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