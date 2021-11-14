Прилюдно оголивший накаченный торс Костюшкин возбудил народ

Экс-солист группы "Чай вдвоем" решил попробовать себя в новом амплуа. Артист принимает участие в шоу перевоплощений. В новом выпуске Стас решил продемонстрировать стриптиз. Такой номер шокировал абсолютно всех, кто присутствовал в зале.
Члены жюри сошлись на том, что принудительно посмотрели мужской стриптиз. Некоторые даже признались, что получили травму. Выступление Костюшкина оценили невысоко, он набрал меньше всех баллов и оказался на последней строчке рейтинга.
Однако подписчики блога певца с членами жюри не согласны. Стас выложил фото с выступления, где его торс виден во всей красе. Поклонники были взбудоражены видом 50-летнего артиста. "Стас, вы украшение этого проекта. И визуально, и вокально, и словесно", "Ого тело", "Вы в офигенной форме", "Фигурка супер!", С трепетом жду, что Вы снимите в последнем выпуске (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаоры.
Ранее Стас Костюшкин поразил народ стихотворение про коронавирус собственного сочинения. Шедевр певец выложил после извести о нерабочих днях до 7 ноября. В рифму артист рассказал, что ситуация его огорчила.