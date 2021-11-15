Возбудивший народ Костюшкин объявил о получении звания Народного артиста

Стас Костюшкин рассказал поклонникам о растущей популярности в СМИ.

Переживший в детстве насилие украинский певец и поэт Стас Костюшкин за свои 50 лет успел попробовать себя в разных сферах. Он является предпринимателем и телеведущим, а также набирающим популярность блогером. Однако звание народного артиста певец пока так и не заслужил. Но, судя по всему, у Костюшкина все впереди.

Стас Костюшкин участвует в программе перевоплощений "Шоумаскгоон" на НТВ. Там он решил попробовать себя в новом амплуа и продемонстрировал стриптиз, взяв псевдоним Эрик. Стас Костюшкин примерил на себя образ рокового мачо и блеснул накачанным прессом, о чем, конечно, написали все СМИ шоу-бизнеса. Члены жюри были шокированы напористостью артиста и заявили, что принудительно побывали на стриптизе.

Бывший солист группы "Чай вдвоем" на этом не остановился и решил потешить свое самолюбие, выложив в "Инстаграм" скрин-шот статьи "Дни.ру" о его накачанном прессе.

"Ага, съели!!! Мне скоро дадут Народного", – написал Стас Костюшкин в публикации.

Поклонники отметили, что в последнее время певец стал чересчур эпатажным и отличается в основном за счет скандальных публикаций и выступлений. Впрочем, многим понравился новый образ Стаса Костюшкина.