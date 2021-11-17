"Раскричались, как Петросян": вдова взорвалась после слухов о мучениях умирающего Джигарханяна

78-летняя Татьяна Власова отреагировала на слухи о том, что бросила тяжелобольного Армена Джигарханяна перед смертью в одиночестве.

В студии шоу "Пусть говорят" Первого канала актриса расставила все точки над "i". Вдова режиссера призналась, что была шокирована заявление Евгения Петросяна о том, что ее муж якобы умирал один в муках.

Татьяна Власова заверила, что это ложь. По словам артистки, за Арменом Джигарханяном смотрели "толпы врачей", а рядом все время находилась сиделка. "Люди раскричались, как Петросян", – с ужасом вспоминает пенсионерка. Ее возмутило, что те, кто осуждал ее, никогда не были в их квартире и не видели, как они живут.

Татьяна Власова заверила, что была рядом с любимым супругом. При этом она подчеркнула, что никто из журналистов ее не спрашивал о состоянии или условиях жизни Армена Джигарханяна, а узнавали новости от бывшей жены мэтра кинематографа – пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

Напомним, актер скончался в прошлом году. В последние годы жизнь Армена Джигарханяна была омрачена непрекращающейся чередой скандалов, связанных с его личной жизнью и финансовыми разборками с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как писали "Дни.ру", ранее Евгений Петросян оправдался за неосторожно сказанные слова об Армене Джигарханяне, которые резко осудила семья артиста. Юморист заявил, что перед злополучным интервью ему написал знакомый, который сообщил, что якобы был в больнице, где тогда находился режиссер.



Он поведал, что к актеру якобы не приходят родственники, и он умирает в мучениях. Евгений Петросян же только озвучил эту информацию в интервью. Он подчеркнул, что его на тот момент волновала лишь судьба артиста.