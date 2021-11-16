"Полубомж" Юрин из "На-на" погибает в одиночестве: Жена ушла, друзья отвернулись

Валерий Юрин был кумиром миллионов. В СССР почти у каждой девушки висел плакат с улыбающимся красавцем с модной челкой.

Под его слова танцевали медленные танцы, в него влюблялись, на него хотели быть похожими. Однако со временем многое изменилось. До прошлого года артист продолжал свою деятельность и не останавливался ни перед чем. Теперь его близкий друг забил тревогу. Андрей Назаров убежден, что его близкий человек просто погибает. Он написал письмо в редакцию одного издания.

Приятель звезды "На-на" рассказал, что все началось в декабре прошлого года. Тогда они отмечали его день рождения, но с тех самых пор музыкант не переставал употреблять алкогольные напитки. Андрей указал, что певец пьет все и не прерывается ни на день. Уже сейчас он забросил всю свою деятельность, которой жил и стал похож на "полубомжа".

Назаров вспомнил, что некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что знаменитость в реанимации. Тогда у него оторвался тромб, что случилось, по словам друга артиста, из-за его постоянных запоев. Тогда врачи строго запретили ему пить. Все были уверены, что Валерий Юрин осознал свою проблему и больше не будет. Они оказались вовсе не правы.

Все друзья отвернулись от звезды "На-на". Долгое время супруга терпела его поведение и всячески старалась помочь, но и она не выдержала поведения возлюбленного. Наталья Штерн указала, что рассталась с музыкантом, но все еще готова сделать все, чтобы спасти его.

