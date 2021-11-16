Смерть мужа, дети-погодки в 53 года: как живет ясновидящая мать Влада Кадони Елена Голунова

Сегодня сибирскую ведьму Елену Голунову знает практически каждый российский телезритель. 53-летняя ясновидящая, прославившаяся благодаря участию в 13 сезоне "Битвы экстрасенсов", успевает не только помогать огромному количеству людей, но и заниматься личной жизнью



Елена Голунова родилась и выросла в Новосибирске и уже в детстве заметила в себе необычные способности. С ранних лет ясновидящая не только слышала голоса, недоступные слуху других, но и видела людей, которых не замечали окружающие. Странности Елены всерьез воспринимала только бабушка, которая не только сама обладала способностями, но и обучила магическим хитростям внучку.



Ясновидящая осталась без семьи в 17 лет. Бабушка, на попечение которой ее оставили родители после развода, умерла. А мама и папа давно завели собственные семьи. Однако уже в 18 лет Голунова вышла замуж за 35-летнего влиятельного криминального авторитета. Так на свет появился известный в будущем черный маг проекта "Дом-2" Влад Кадони, которого назвали Виктор Голунов.

Однако наследника Елене пришлось воспитывать в одиночку – вскоре после рождения сына ее муж скончался от огнестрельного ранения. Через несколько лет после трагедии с первым супругом Голунова вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий и подарила старшему наследнику двоих братьев, Дмитрия и Льва. Но вскоре второй брак ясновидящей распался.

В "Битву экстрасенсов" она попала благодаря старшему сыну. Именно Кадони привел маму-ведьму на проект, несмотря на ее страхи и сопротивление. Женщина не желала славы и боялась реакции людей, которых могла напугать ее черная магия. Однако 13 сезон телепередачи, вышедший на экраны в 2012 году, принес Голуновой не только любовь зрителей, но и "Руку судьбы". Ясновидящая не одержала победу в финале битвы, но все равно получила приз. Его ей отдала участница одного из прошлых сезонов Наталья Бантеева. А в 2018 году сибирская ведьма снова появилась на экранах, приняв участие в "Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших".

После проектов к ясновидящей собралась целая очередь из желающих получить ее помощь. Однако Голунова отказывается от дистанционных консультаций, принимает клиентов только лично и никогда не берет с них деньги заранее. В таком плотном графике у Елены нашлось время и на личную жизнь. В 2019 году сибирская ведьма вышла замуж за мужчину по имени Олег. Судя по снимкам, супруги счастливы вместе. К тому же, пара уже дважды стала родителями.

В прошлом году у Елены и Олега родилась дочка Милана. А недавно стало известно, что родительница Влада Кадони стала мамой в пятый раз – 53-летняя Голунова подарила супругу сына Андрея. Многие поклонники подозревают, что сибирская ведьма воспользовалась услугами суррогатной матери, но Елена игнорирует домыслы сплетников.