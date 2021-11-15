Взвывший от одиночества Богомолов стал женщиной: Высокие каблуки и короткая юбка

В Сети уже пошутили, что Константин Богомолов якобы настолько отчаялся после отъезда возлюбленной, что решил измениться до неузнаваемости. Всплыли фото, на которых режиссер предстал в платье с длинными рукавами и на высоких каблуках. На его голове красовался светлый парик. О том, что это случится, он предупредил в личном блоге.
Супруг Ксении Собчак в своем "Инстаграме" рассказал, что первый и последний раз готовится выйти на сцену в образе Софьи Игнатьевны Турусиной в постановке "На всякого мудреца довольно простоты". По какой причине Константин решил лично выйти на сцену – не сообщается. Известно лишь, что изначально в спектакле должна была быть задействована Марина Зудина, но режиссер "поставил" вместо нее другого артиста.
После обнародования новости публика буквально ахнула. Многие принялись сожалеть о том, что уже сходили на спектакль ранее. Они отметили, что посмотреть на Константина Богомолова в новом образе было бы прекрасно. После спектакля зрители опубликовали фото знаменитости. Они указали, что следить за перевоплощением Константина было крайне интересно.
Многих поклонников интересует, по какой причине Марина Зудина больше не задействована в постановке. Сама актриса отказывается отвечать на вопрос прямо. В одном из интервью она указала, что вовсе не переживает из-за произошедшего, просто работает дальше.