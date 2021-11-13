"Ведь он не болел": Новикова усомнилась в правдивости причины смерти Коклюшкина

Писатель-сатирик скоропостижно скончался от сердечной недостаточности вчера, ему было 75 лет. Коллеги по цеху не могут поверить в кончину маэстро. Его монологи читали многие мэтры жанра, сам он тоже нередко выступал перед публикой. Артисты юмористического жанра не скрывая слез выражали соболезнования семье.
Клара Новикова тоже высказала слова поддержки. Она даже не верит в диагноз, так как не помнит, что скоропостижно ушедший писатель болел. "Ведь он не болел: просто раз — и умер", – сокрушается безутешная артистка. Она вспомнила, каким проницательным человеком был Коклюшкин, как понимал артистов, которым писал монологи.
С мнением Новиковой согласились и другие артисты. Семен Альтов был застигнут новостью о смерти Виктора Михайловича врасплох. Он узнал страшное известие из новостей, так как сам находится в больнице с сыном. Альтов отметил, что уход Коклюшкина сал огромным ударом для целого жанра.
Ефим Шифрин присоединился к всеобщему трауру, написав в своем блоге пост. Он много лет выступал с текстами Виктора Михайловича. Артист написал, что без ушедшего маэстро стало "пусто и горько".
Информации о том, когда пройдет прощание с Виктором Клклюшкиным пока нет. Коллеги по цеху помогают семье готовиться к похоронам.