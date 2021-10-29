"Уже родила?": Потерявшую огромный живот Нюшу обвинили во лжи

Артистка шокировала фанатов странным видом. Певица Нюша резко избавилась от пропорций беременной женщины.

Исполнительница хита "Выбирать чудо" последние несколько месяцев хвасталась в инстаграм-аккаунте внушительными формами. Первую беременность она никак не демонстрировала, а вот вторую решила афишировать. В октябре певица Нюша заявила поклонникам, что ждет мальчика. Однако радость фанатов вскоре сменилась замешательством. Звезда долго появлялась в кадре с огромным животом, а потом он резко пропал.

На днях артистка начала размещать в блоге публикации, на которых она совсем не похожа на беременную женщину. В кадре она неожиданно предстала с тонкой талией. И на фото, и на видео от живота певицы Нюши не осталось и следа.

Взволнованные поклонники попытались выяснить у поп-дивы, что с ней произошло. А злопыхатели и вовсе обвинили звезду в том, что она солгала о своей беременности. Своих комментариев по поводу фигуры певица Нюша так и не дала, что привело к всеобщему недоумению и обилию вопросов.



"А где живот?", "Тоже заметила, что еще пару дней назад он пропал", "Может, она родила уже?" — всполошились пользователи Сети.

Не исключено, что потеря живота на снимках связана с датой их создания. Вероятно, певица Нюша опубликовала в "Инстаграм" архивные кадры, которые появились раньше ее внушительных форм.