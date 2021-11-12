Проблемы с сыном лишили сна звезду "Дома-2"

Участница шоу "Дом-2" Ирина Пинчук пожаловалась поклонникам на маленького наследника.

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта девушка рассказала, что ее сын Давид сильно капризничает. Выяснилось, что молодая мать почт три часа не могла уложить спать трехмесячного малыша.

Сначала звезда телестройки и ее муж Арай Чобанян целый день носили сына на руках и едва уложили его спать в коляску днем. Потом девушка поведала, что ребенок весь остаток дня извел их с супругом капризами. Но Ирине Пинчук все же удалось успокоить свое чадо.



Напомним, звезда шоу "Дом-2" и ее избранник сыграли свадьбу летом этого года. Их первенец родился уже в июле. В настоящее время супруги отдыхают в ОАЭ. К слову, в конце августа Ирина Пинчук жаловалась на длительные истерики сына. После очередного приступа плача девушка отвезла ребенка в больницу.

Тогда она рассказала, что подозревала внутричерепное давление у Давида. К счастью, все оказалось в порядке. Молодая мать посчитала, что причиной плача стало детское питание. Кроме того, Ирина Пинчук ранее жаловалась, что после ее родов муж не чувствовал себя отцом по-настоящему и сначала мало уделял времени сыну.