Неадекватные люди: почему звезда "Дома-2" до сих пор прячет ребенка

Ирина Пинчук объяснила подписчикам своего блога, почему продолжает скрывать лицо сына.

Чуть больше месяца назад звезда реалити-шоу родила мужу Араю Чобаняну первенца. Естественно, молодая мама делится счастьем в своем блоге, однако лицо малыша на всех фото и видео закрыто. Подписчики с нетерпением ждут, когда девушка наконец покажет сына во всей красе. Ирина объяснила в "Сторис", почему продолжает закрывать лицо. Звезда "ДОМа-2" считает, что в соцсетях в больших количествах присутствуют неадекватные люди, от которых она хочет оградить наследника. "Я настолько пытаюсь его уберечь от всего и огородить…пока не готова (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Пинчук.

Ирина постоянно рассказывает своим 4 миллионам подписчиков о своих ощущениях в роли матери. Недавно сын там долго и громко кричал, что молодые родители решили отвезти его в больницу. Подозревали внутричерепное давление, но все обошлось. Малышу просто не подошла смесь.

Напомним, сын Ирины и Арая родился 19 июля. Отец семейства присутствовал на родах и сам лично перерезал пуповину под руководством врачей. Пара вместе уже больше двух лет, они познакомились и влюбились на проекте, а встречаться начали уже после шоу. Свадьбу возлюбленные сыграли в июне, когда Пинчук уже была на большом сроке беременности.