Ковальчук о первой близости с Харламовым: "Было весело!"

Юморист Гарик Харламов доставил девушке массу удовольствия. Катерина Ковальчук сообщила детали.

Яркий роман резидента Comedy Club и молодой актрисы стали широко обсуждать в 2021 году. Гарик Харламов привел Катерину Ковальчук на презентацию нового ресторана, представив актрису своей второй половинкой. Партнеры выглядели счастливыми и охотно позировали перед камерами.

Влюбленные не скрывают, что впервые сблизились на съемках сериала "Гусар", где им обоим посчастливилось играть. Между артистами завязался бурный роман, который получил значительное продолжение. Симпатичная коллега пронзила сердце грузного юмориста и вытеснила из него Кристину Асмус.

Сейчас Катерина Ковальчук с удовольствием вспоминает те времена, когда шоумен появился рядом на съемочной площадке и перевернул ее жизнь с ног на голову. Гарик Харламов активно старался произвести впечатление на девушку.

Пользуясь шансом, комик разряжал рабочую обстановку остроумными шутками, которые пробивали Катерину Ковальчук на эмоции. Гарик Харламов вселял в окружающих позитив и не смог оставить молодую красотку равнодушной. "Одним словом, было весело!" — заявила звезда о первом сближении с юмористом.

Напомним, в окружении пары сообщили, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук живут вместе. Между тем актриса публично заявила свои права на избранника.