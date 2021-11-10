"Радостное ожидание": жена Газманова сделала признание о беременности

Супруга певца Олега Газманова рассказала, что ноябрь стал для нее особенным месяцем.

Российский певец, поэт и композитор Олег Газманов был женат дважды. С первой супругой Ириной он прожил в браке 20 лет Со второй женой Мариной он счастлив с 2003 года. Пара считается одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.



Олег Газманов встретил свою будущую жену на улице. Тогда он ездил на гастроли, она сразу узнала известного артиста. Во время одной из прогулок он пригласил молодую красивую девушку на свой концерт. Марина приняла приглашение. В одном из интервью Газманов рассказывал, что это была любовь с первого взгляда.

Вспыхнувшая страсть победила бдительность, ведь в то время Газманов был женат, у него уже был сын. У Марины тоже был ребенок. Несмотря ни на что, пара сошлась. Спустя время вторая жена родила Газманову дочь.

На днях Марина Газманова опубликовала в своем "Инстаграм" свежее фото и рассказала, что ноябрь для нее особенный месяц. В этом месяце у нее родились и старший сын Филипп, которому сейчас уже 24 года, и дочь от Газманова Марианна.

"Каждый год накатывает состояние радостного ожидания", – призналась Марина Газманова.

Супруга артиста добавила, что во время первой беременности ей было 28 лет.