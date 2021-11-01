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Шоу-бизнес

Солист группы "Несчастный случай" Кортнев стал отцом в шестой раз

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Основатель и солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и его супруга вновь стали родителями. Для пары это четвертый ребенок. Супруги не афишировали скорое прибавление в семействе. Новорожденную девочку назвали Агафьей.

Кортнев и Зарипова поженились в 2002-м. Сначала у супругов родились два сына, а в 2011-м на свет появилась дочка. Также у музыканта есть два сына от предыдущих отношений.

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1 ноября 2021, 21:28 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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