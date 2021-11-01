Солист группы "Несчастный случай" Кортнев стал отцом в шестой раз

Основатель и солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и его супруга вновь стали родителями. Для пары это четвертый ребенок. Супруги не афишировали скорое прибавление в семействе. Новорожденную девочку назвали Агафьей.
Кортнев и Зарипова поженились в 2002-м. Сначала у супругов родились два сына, а в 2011-м на свет появилась дочка. Также у музыканта есть два сына от предыдущих отношений.
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