"Ужасная мамаша": бросившую детей Рудковскую закидали камнями

Подписчики Яны Рудковской переживают из-за того, что знаменитая мать не уделяет достаточно времени своим детям.

Сегодня Яна Рудковская показала своим поклонникам в "Инстаграме", как она провела минувшую ночь. Блондинка опубликовала снимки из салона самолета. Даже в полете женщина решила не отступать от модной нынче тенденции отмечать Хэллоуин, поэтому примерила на себя тематический костюм – Яна Рудковская предстала в образе ведьмы.

Вероятно, блондинка ожидала комментариев относительно своего эпатажного внешнего вида, однако на этот раз аудиторию заинтересовало совсем другое. Люди обратили внимание на то, что Рудковская снова куда-то летит одна. Подписчиков очень возмутило, что женщина бросила своих детей, и за это ее буквально закидали камнями.

"И в очередной раз без детей, хотя бы в праздники бы с детками побыли!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Впечатление, что детьми занимается Евгений, а мамаша порхает по Европе", "Вы из этого самолета выходите?)", "Ужасная мамаша", – написали фолловеры.

Кто-то из ироничных пользователей также предположил, что Рудковская использует самолет всего лишь как фотостудию – уж слишком часто у нее в микроблоге появляются снимки на одном и том же фоне. Сама блондинка не стала отвечать на язвительные комментарии и пояснять, где сейчас ее дети. Вероятно, все ее разъезды так или иначе связаны с важными делами, а наследники всегда находятся под присмотром и наделены всем необходимым.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сбежавшую из России Яну Рудковскую сняли со стаканом.