Любовник вцепился в интимное место Волочковой: Похотливые ручонки

Новый бойфренд звезды уже отличился. Анастасия Волочкова показала утренние ласки.

Вопреки всем и вся Анастасия Волочкова пользуется большой популярностью у мужчин. Эффектная блондинка меняет кавалеров, как перчатки, купаясь в лучах славы и любви. Недавно стало известно, что бывший избранник звезды по имени Олег потерял актуальность. На его место пришел 38-летний мужчина по имени Владимир, который уже поселился в особняке Анастасии Волочковой.

Балерина не стесняется афишировать романтические отношения со своим сожителем. Звезда периодически публикует в инстаграм-историях кадры с новым спутником. Как бы невзначай Анастасия Волочкова показала видео, на котором Владимир распустил руки. Во время утренней поездки в машине мужчина вцепился в паховую зону артистки, погружая пальцы прямо между ног. Судя по всему, похотливый настрой кавалера нисколько не расстроил блондинку.

Поклонники искренне радуются за счастье в личной жизни балерины. Но их восторг подавляют злопыхатели, которые не верят в любовные отношения Анастасии Волочковой. Дело в том, что знаменитость так часто представляет публике своих воздыхателей, что Владимир уже не кажется им тем самым, кто навсегда завладеет сердцем звезды. Несмотря на слухи и сплетни, Анастасия Волочкова выглядит счастливой — новый роман доставляет ей немало удовольствий.

