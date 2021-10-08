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Шоу-бизнес
Дочь разрушила надежды Барановской: Происки Аршавина

Дочь разрушила надежды Барановской: Происки Аршавина

Юная наследница пошла наперекор Юлии Барановской. Андрей Аршавин одобрил решение своего чада.
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Единственная общая дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина начала покорять публику. 13-летняя Яна стала участницей проекта "Новые танцы" на канале ТНТ, чтобы продемонстрировать ритмичность и пластику. Девочка с раннего детства занимается хореографией, поэтому ее появление на шоу было вполне ожидаемым. Однако Юлия Барановская не желала такой участи для наследницы.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Яна буквально разрушила надежды матери. Она самостоятельно приняла решение посвятить жизнь танцам. Юлия Барановская, как многодетная мать-одиночка, планировала иное будущее для наследницы, но была вынуждена смириться. "Это была инициатива Яны — танцевать. У меня были совсем другие планы", — призналась телеведущая.

Юная звездочка шоу заявила, что отец поддерживает ее увлечение. Не исключено, что Андрей Аршавин повлиял на дочь, чтобы ожиданиям Юлии Барановской не было суждено сбыться. Футболист и ведущая находятся в напряженных отношениях, ведь в конце прошлого года спортсмен подавал на теледиву в суд, чтобы платить меньше денег на детей — мирно договориться у них не получалось.

Юлия Барановская интересуется у Яны, как проходят ее танцевальные репетиции, поскольку беспокоится за ребенка. Однако выступления наследницы посещать не любит. А вот Андрей Аршавин дает дочери короткую и понятную инструкцию. "Удачи, ты всех порвешь!" — настраивает ребенка футболист.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 16:29 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость871323
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да кому нужна эта жаба хрипатая со своим выводком нагуленым
1

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