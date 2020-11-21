Будет апелляция: взбешенная Барановская окрысилась на Аршавина после поражения в суде

Андрей Аршавин выступал против бывшей жены в суде несколько месяцев. Спортсмен хотел снизить сумму алиментов на детей от Юлии Барановской, так как его доходы значительно упали. В итоге Аршавин одержал победу – суд решил облегчить судьбу многодетного отца, теперь он будет выплачивать три восьмых от своего заработка.
Юлия Барановская не посетила итоговое заседание по этому делу. В ее защиту выступали нанятые адвокаты. Когда ходатайство Аршавина было исполнено, они выразили недовольство решением суда, ведь раньше мужчина отдавал детям половину средств от дохода. Так, в 2019 году Андрей Аршавин платил алименты в размере 900 тысяч рублей.
Телеведущая была сильно расстроена судебным постановлением. Она пренебрежительно высказалась про бывшего супруга. Журналистка подчеркнула, что Андрей Аршавин лично ходит по судам вместо того, чтобы проводить время с детьми, и она сожалеет об этом. "Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Пойдут до конца, до последней инстанции", – объявила разгневанная Юлия Барановская.
Напомним, что в браке от Андрея Аршавина у теледивы родились сыновья Артем и Арсений, а также дочь Яна. Юлия Барановская неоднократно заявляла, что ее экс-супруг не уделяет детям достаточно внимания. Футболист ушел из семьи в 2013 году.
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