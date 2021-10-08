Лель сделала заявление о рождении дочери от Хабенского: Романа не было

В какой-то момент исполнительница просто исчезла. В программе "Судьба человека" она объяснила, что тогда происходило в ее жизни. Известно, что в жизни знаменитости было два серьезных романа. Первым избранником звезды стал влиятельный продюсер Александр Волков. Их отношения были крайне яркими, но закончились настоящим скандалом.
Все дело в том, что Катя Лель искренне любила мужчину. Она мечтала родить от него ребенка, но продюсер не хотел наследников. Волков был крайне ревнив и следил за дамой сердца. Она не выдержала накала страстей и покинула его. Простить возлюбленную он так и не смог. Александр сделал все, чтобы имени известной артистки больше не было нигде.
В середине нулевых исполнительница познакомилась со своим будущим супругом, Игорем Кузнецовым. Они быстро сошлись и поняли друг друга. Сейчас их тандем считается едва ли не одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. В 2009 году у пары появилась дочь.
Несмотря на крепкие отношения, злые языки не оставляют прекрасный союз в покое. Многие подозревают, что наследница якобы может быть вовсе не дочерью супруга Кати Лель. По мнению пользователей Сети, маленькая девочка крайне похожа на актера Константина Хабенского. Сама артистка относится к ситуации с юмором. Она отметила, что для нее это смешно, а романа с артистом у нее не было.
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