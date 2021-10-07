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Шоу-бизнес
Растерянный Якубович высказался об уходе Эрнста

Растерянный Якубович высказался об уходе Эрнста

Ведущий программы "Поле чудес" отметил, что слухи об уходе Константина Эрнста с поста гендиректора "Первого канала" появляются регулярно. Однако, если в этот раз они подтвердятся, то он может оказаться следующим.
прочитано 2236 раз

Леонид Якубович практически не дает интервью, но для Алены Жигаловой, видимо, сделал исключение. Ведущий прокомментировал информацию о том, что Константин Эрнст якобы покинет пост в следующем году. Он отметил, что каждый год в какой-то момент подобная информация всплывает. При этом вот уже более 20 лет он занимает должность.

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Ведущий не исключил того факта, что может уйти, если сменится руководство. Он указал, что все зависит от того, кто займет пост генерального директора канала, а также от того, будут ли у нового гендиректора претензии. Леонид Аркадьевич отметил, что пока не совсем понимает, какие требования могут быть в будущем.

Напомним, в начале прошлого месяца в СМИ появилась информация о том, что Константин Эрнст якобы покидает "Первый канал". По некоторым данным, уход продюсера якобы может быть связан с финансовыми трудностями компании. Тогда сообщалось, что Константину Львовичу позволят завершить работу, после чего в январе якобы назначат другого человека. Многие полагают, что речь идет о нынешнем заместителе генерального директора ВГТРК Антоне Златопольском.

На днях Константин Эрнст прибыл на космодром Байконур. Оттуда стартовал корабль с отечественной съемочной командой во главе с Климом Шипенко и Юлией Пересильд. Они проведут в космосе 12 дней.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 16:05 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Сергей.
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Гость 9506589
Гнать поганой метлой этого сельского хозяйственника Эрнста и закрывать 90% программ. Нужен нормальный руководитель, а не любитель вкусовщины самодеятельной
Где их,нормальных-то найти? Уйдёт этот,придёт другой,со своими тараканами в голове.У них дензнаки - на первом месте,а качество программ - на сто первом.Вот и вся их бесхитростная арифметика.
Гость871133
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В ящике Пандоры ему самое место.
Гость 9506589
Пожаловаться Ответить
Гнать поганой метлой этого сельского хозяйственника Эрнста и закрывать 90% программ. Нужен нормальный руководитель, а не любитель вкусовщины самодеятельной
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