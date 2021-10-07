Растерянный Якубович высказался об уходе Эрнста

Леонид Якубович практически не дает интервью, но для Алены Жигаловой, видимо, сделал исключение. Ведущий прокомментировал информацию о том, что Константин Эрнст якобы покинет пост в следующем году. Он отметил, что каждый год в какой-то момент подобная информация всплывает. При этом вот уже более 20 лет он занимает должность.
Ведущий не исключил того факта, что может уйти, если сменится руководство. Он указал, что все зависит от того, кто займет пост генерального директора канала, а также от того, будут ли у нового гендиректора претензии. Леонид Аркадьевич отметил, что пока не совсем понимает, какие требования могут быть в будущем.
Напомним, в начале прошлого месяца в СМИ появилась информация о том, что Константин Эрнст якобы покидает "Первый канал". По некоторым данным, уход продюсера якобы может быть связан с финансовыми трудностями компании. Тогда сообщалось, что Константину Львовичу позволят завершить работу, после чего в январе якобы назначат другого человека. Многие полагают, что речь идет о нынешнем заместителе генерального директора ВГТРК Антоне Златопольском.
На днях Константин Эрнст прибыл на космодром Байконур. Оттуда стартовал корабль с отечественной съемочной командой во главе с Климом Шипенко и Юлией Пересильд. Они проведут в космосе 12 дней.
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