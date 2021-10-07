Уличенный в интимных встречах с беременной женщиной Якубович публично оправдался: У нее двое детей

Несколько лет назад недоброжелатели все-таки попытались "выкрутить" ситуацию в свою пользу. Ведущего "Поля чудес" заметили в аэропорту с беременной молодой женщиной. В Сети появились новости о романе взрослой звезды с юной красоткой. В то же время знаменитости приписали и романтические отношения с другой женщиной.
Предполагаемой дамой сердца Леонида Якубовича оказалась Римма Агафошина, которая уже 15 лет работает в программе. Сообщалось, что якобы именно из-за роскошной брюнетки ведущий живет отдельно от своей супруги. Однако многие в тот момент задались вопросом: почему пара не подает на развод, если дела обстоят именно так?
Долгое время Леонид Аркадьевич никак не комментировал ситуацию. На этот раз он появился в программе журналистки Алены Жигаловой. Она задала знаменитости вопрос о личной жизни. Ведущий ответил, что у них с Риммой замечательные отношения, но он никак не связан с ее семьей. "У нее двое детей", – рассказал он и отметил, что Агафошина родила наследников от любимого мужа.
Прокомментировал Леонид Якубович и слухи о конфликте с супругой. Он отметил, что они живут вместе в загородном доме. При этом из-за работы ему иногда приходится оставаться в столичной квартире. Однако это происходит исключительно из-за большого количества съемок.
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