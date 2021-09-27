Униженный Якубович докатился до бутылки водки: Позор!

Очередной выпуск программы "Поле чудес" раскритиковали телезрители.

Россиян возмутили подарки из черного ящика на очередном выпуске капитал-шоу "Поле чудес", гостями которого стали жители Республики Коми. Эфир был посвящен 100-летию региона, однако в итоге вместо чествования получился унизительный скандал.

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Во время передачи жители Коми должны были проявить свою эрудицию в знании архаизмов Русского Севера. Сергей Сотников начал торговаться за содержимое "Черного ящика". Гость отказался от суммы в 70 тысяч рублей, имея пенсию в 29 тысяч, в итоге получив несоразмерный приз в виде поездки в Санкт-Петербург.

Второй гость Юрий Кузнецов вместо денег тоже выбрал приз в надежде привезти с программы на Первом канале какой-то памятный подарок. Он получил бутылку водки и кабачок. Зрители посчитали, что шоу просто скатилось до неприемлемых призов. Принизили и самого Леонида Якубовича, назвав его скупердяем.

В комментариях к ютуб-версии программы зрители пристыдили ведущего Леонида Якубовича и всю команду шоу за то, что они положили в черный ящик такие позорные, по их мнению, призы. Фолловеры уверены, что такие призы – издевательство для героев передачи. "Позор!" – пишут в комментариях люди.

Примечательно, что в выпуске программы "Поле чудес" помимо всего прочего была допущена грубая географическая ошибка. Вместо Крайнего Севера в описании создатели контента указали название Аляска. Это возмутило россиян.