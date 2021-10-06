"Не задави меня, любимый!": Волочкова отдала свой Mercedes новому мужчине

После скандального и болезненного расставания с гражданским мужем и отцом своей единственной дочери Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова неохотно говорит о личной жизни. Из-за такой таинственности многие поклонники и вовсе сомневаются, что у нее кто-то есть. Но бывшая прима Большого театра не раз уверяла, что она счастлива и любима.
"Сердце окрылено новыми чувствами и новыми эмоциями. Душа поет от новой влюбленности и свежей романтики", – говорит Волочкова в своем микроблоге.
На днях Волочкова наконец дала фанатам новую порцию для размышлений о ее ухажере. Она опубликовала в "Инстаграм" видео, на кадрах которого едет в белоснежном "Мерседесе" вместе с мужчиной. Пара выезжала из поселка Новахово, где живет балерина. Видно его лицо в темных очках, а также довольно молодые руки на руле. Судя по всему, он может быть младше Волочковой. Балерина легко отдала ему под управление свой "Мерседес". "Не задави меня, любимый!" – пошутила она за кадром.
"Вместе нам так хорошо!" – написала Анастасия Волочкова.
Также балерина показала подушку и чашку в машине с буквами "АВ" и отметила, что это означает "Анастасия и Владимир". Вся атрибутика была выполнена в свадебной стилистике. Волочкова добавила, что не прячет своего мужчину от публики.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым возлюбленным Анастасии Волочковой якобы является некий Владимир Снигирев, работающий в РЖД.
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