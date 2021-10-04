Беременную Рапунцель из "ДОМа-2" затравили за исчезающий живот

Алена Савкина из "ДОМа-2" ждет второго ребенка. Однако поклонники периодически ставят этот факт под сомнение из-за ее незаметного живота.

Звезда реалити беременна от своего избранника стриптизера Ильи Семина. Она регулярно делится с подписчиками кадрами из своей жизни, рассказывает, как протекает ее беременность. Алена рассказала в "сторис", что ее буквально затравили за размер живота.

Девушка рассказала и даже показала, что живот настоящий. "Я просто умею правильно одеваться", – сказала Рапунцель. Она отметила, что маленький живот связан с тем, что от природы она худая. Алена попросила подписчиков не задавать больше таких вопросов и не сомневаться в ее беременности. Девушка продемонстрировала на камеру заметно округлившийся живот, который был практически не заметен в свободной кофте.

Напомним, новость о свадьбе Алены Рапунцель с Ильей Семиным потрясла поклонников шоу. Пара сыграла свадьбу в узком кругу, Алена поделилась радостью в своем блоге. Некоторые подписчики сначала не поверили в реальность происходящего, однако молодожены ждут ребенка и счастливы. Кстати, у Рапунцель это будет второй ребенок. Она уже воспитывает сына Богдана от экс-участника "ДОМа-2" Ильи Яббарова.

В адрес Алены нередко летят слухи и беспочвенные обвинения. Недавно подписчики решили, что девушка выпивает во время беременности. Естественно, Рапунцель опровергла слухи в своем аккаунте.